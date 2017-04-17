Число пожаров в южноуральских лесах выросло с начала сезона до шести

Публикации за 17.04.17

За 5 дней в Челябинской области потушили 6 лесных пожаров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, за минувшую неделю на Южном Урале ликвидировали шесть лесных пожаров на площади 22,87 гектара.

Три возгорания произошло на территории Шершневского лесничества (9,12 гектара), два – в Красноармейском (13,7 гектара) и одно – в Чебаркульском (0,05 гектара) лесничествах.

Всего на тушении лесных пожаров были задействованы 39 человек и 15 единиц техники.

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Напомним, по решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, пожароопасный сезон на Южном Урале начался 10 апреля. 12 апреля был зафиксирован первый лесной пожар – на территории Шершневского лесничества.

Челябинск, Виктор Елисеев

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