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Публикации за 17.04.17

Проект строительства новой аглофабрики ММК прошел госэкспертизу

Проект строительства новой аглофабрики ММК прошел госэкспертизу

Госэкспертиза одобрила проект строительства новой агофабрики ММК.

Как сообщили РИА в пресс-службе ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», главгосэкспертиза России закончила рассмотрение проекта строительства новой аглофабрики предприятия.

Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным нормам. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

В комплекс предстоящих работ входит строительство отделений приема и подготовки сырья, аглоцеха, системы десульфурации дымовых газов, объектов энергетической, транспортной инфраструктуры, других зданий и сооружений. Проект также предусматривает сооружение внеплощадочных инженерных сетей, обустройство железнодорожных путей и перегонов, нескольких автомобильных дорог и путепровода на пересечении автомобильной и железнодорожной трасс.

В состав агломерационного подразделения горно-обогатительного производства ММК в настоящее время входят три действующие аглофабрики – №2, №3 и №4, суммарная производительность которых составляет 11,3 миллиона тонн агломерата в год. Цель инвестиционного проекта по строительству нового подразделения – обновление основных фондов комбината, вывод из эксплуатации физически и морально устаревшей аглофабрики №4 и повышение качества производимого агломерата.

Проект предполагает применение современного эффективного газоочистного оборудования и размещение аглофабрики на удаленной от жилой застройки площадке в Орджоникидзевском районе, что позволит минимизировать негативное воздействие производства на окружающую природную среду.

Благодаря новому оборудованию повысится эффективность переработки аглосырья в доменном цехе. Доменный цех комбината будет обеспечен высококачественным агломератом, произведенным с использованием самых современных энергосберегающих и экологически безопасных технологий. Фабрика будет производить охлажденный, стабилизированный по фракционному составу агломерат с содержанием железа 58,1 процента.

В результате реализации проекта суммарный объем выпуска продукции агломерационного производства достигнет 12,6 миллиона тонн агломерата в год.

Челябинск, Виктор Елисеев

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