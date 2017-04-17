За сутки в Челябинской области произошло полсотни аварий на электросетях

Публикации за 17.04.17

Из-за ухудшения погодных условий на Южном Урале произошло около 50 аварий на электросетях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе филиала «Челябэнерго» ОАО «МРСК Урала», энергетики работают в режиме повышенной готовности в связи с неблагоприятными погодными условиями.

«Если давать оценку ситуации, то на утро сегодняшнего дня она не критична, – отметили в компании. – Масштабных последствий непогоды для электросетевого комплекса Челябинской и Свердловской областей пока не зафиксировано». Вместе с тем, за минувшие сутки в электросетевом комплексе Челябинской области было зафиксировано порядка 50 технологических нарушений на линиях электропередачи 0,4-10 киловольт. К утру сегодняшнего дня без электроснабжения находится чуть более 1 тысячи 800 человек.

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Режим повышенной готовности сохранится до стабилизации погодных условий. Сегодня в течение дня специалисты ОАО «МРСК Урала» не исключают новых нарушений электроснабжения потребителей Южного Урала, так как порывы ветра достигают 25 метров в секунду.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.04.17

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