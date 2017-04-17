NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 17.04.17

За сутки в Челябинской области произошло полсотни аварий на электросетях

За сутки в Челябинской области произошло полсотни аварий на электросетях

Из-за ухудшения погодных условий на Южном Урале произошло около 50 аварий на электросетях.

Как сообщили РИА в пресс-службе филиала «Челябэнерго» ОАО «МРСК Урала», энергетики работают в режиме повышенной готовности в связи с неблагоприятными погодными условиями.

«Если давать оценку ситуации, то на утро сегодняшнего дня она не критична, – отметили в компании. – Масштабных последствий непогоды для электросетевого комплекса Челябинской и Свердловской областей пока не зафиксировано». Вместе с тем, за минувшие сутки в электросетевом комплексе Челябинской области было зафиксировано порядка 50 технологических нарушений на линиях электропередачи 0,4-10 киловольт. К утру сегодняшнего дня без электроснабжения находится чуть более 1 тысячи 800 человек.

«Новый День – Челябинск» , и

Режим повышенной готовности сохранится до стабилизации погодных условий. Сегодня в течение дня специалисты ОАО «МРСК Урала» не исключают новых нарушений электроснабжения потребителей Южного Урала, так как порывы ветра достигают 25 метров в секунду.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.04.17

Проект строительства новой аглофабрики ММК прошел госэкспертизу. / Число пожаров в южноуральских лесах выросло с начала сезона до шести. / В Копейске трехлетний малыш утонул в бассейне.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter