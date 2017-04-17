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Челябинск

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Публикации за 17.04.17

Проблемный челябинский застройщик стал фигурантом уголовного дела

Проблемный челябинский застройщик стал фигурантом уголовного дела

Руководство челябинского застройщика обвинили в хищении средств дольщиков.

Как сообщили РИА в прокуратуре Челябинской области, речь идет о строительстве дома №46 по улице Доватора (ЖК «Новоград»).

В ходе прокурорской проверки, проведенной с привлечением регионального министерства строительства и инфраструктуры, установлено, что ООО «Град», бывший застройщиком многоквартирного жилого дома, имело достаточно средств дольщиков, чтобы завершить строительство, но дом до настоящего времени не возведен.

В мае 2016 года по решению Арбитражного суда Челябинской области строительная компания признана банкротом. В реестр кредиторов третьей очереди включено три участника долевого строительства на сумму более 1,3 миллиона рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений включено 76 участников долевого строительства на сумму более 300 миллионов рублей. Выявлены признаки нецелевого расходования 75,8 миллиона рублей.

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«По результатам доследственной проверки в следственном управлении УМВД по Челябинску возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ по факту хищения лицами из числа руководства ООО «Град» путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом строительства жилого дома, средств участников долевого строительства в сумме более 1миллиона рублей, то есть в особо крупном размере», – сообщают в надзорном ведомстве.

Результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры города Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.04.17

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