Дело челябинца, набросившегося на собутыльников с деревянным дрыном, направлено в суд

Публикации за 17.04.17

Житель Челябинска, расправившийся с собутыльниками на остановке общественного транспорта, предстанет перед судом.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел в феврале текущего года.

По данным следователей, обвиняемый поссорился с двумя своими собутыльниками. Находясь возле одного из жилых домов по улице Энергетиков, он схватил деревянный брусок и принялся с его помощью избивать знакомых, нанося удары в области тела и головы. Мужчины пытались укрыться, но нападавший догнал их недалеко от остановки «Техникум» и продолжил избивать на виду у случайных прохожих.

В итоге одна из жертв нападения от тяжелых повреждений скончалась в больнице. Второму пострадавшему удалось выжить. Действия преступника были зафиксированы видеорегистратором одной из проезжавших рядом автомобилей, позднее владелец машины выложил эту запись в сети Интернет.

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Челябинск, Олег Кирьянов

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