Юные футболисты из челябинского «Солнечного дома» пвернулись домой с серебряными медалями и автографом Антона Шипулина

Публикации за 14.04.17

Футболисты челябинского «Солнечного дома» получили автограф Антона Шипулина.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе компании «МегаФон», юные спортсмены детского дома №14 привезли в столицу Южного Урала кубок и серебряные медали. Такую награду они заслужили, заняв второе место в младшей возрастной группе на полуфинале всероссийских соревнований по футболу среди детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя».

Соперниками челябинской сборной в финальной борьбе за поездку в Сочи оказались победители прошлого сезона – футболисты из Очерской школы-интерната Перми. Матч проходил в напряженной борьбе, но на последних минутах решающий гол был забит в ворота челябинского «Солнечного дома». Несмотря на поражение, ребята показали достойную и красивую игру.

«Мы уже второй раз приезжаем на турнир «Будущее зависит от тебя», который проходит в Екатеринбурге. В прошлом году нам не удалось дойти до финала, но мы не стали отчаиваться, упорно готовились к новому сезону и теперь приехали с серебром. Для ребят это большая победа. Они смогли не только показать свое мастерство на поле, но и пообщаться с тренерским штабом футбольного клуба «Урал» и, конечно, получить заветные автографы от олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина», – отметил Сергей Машков, тренер Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Солнечный дом».

Матч с командой «Олимп» стал одним из главных подарков, ведь подростки смогли пообщаться с именитыми спортсменами Антоном Шипулиным, Юрием Прилуковым, Иваном Алыповым и другими. Приятным и полезным сюрпризом для юных футболистов стал мастер-класс от тренеров и игроков ФК «Урал». Профессионалы рассказали им о тонкостях игры, показали несколько футбольных «хитростей» и посоветовали, каких ошибок на поле стоит избегать.

«Футбольный турнир – это прекрасная возможность для талантливых мальчишек и девчонок из детских домов и школ интернатов проявить себя, стать замеченными и получить возможность встретиться со спортивными кумирами. Для нашей компании важно, что спорт становится доступным для всех слоев населения. Уверен, что участники турнира не остановятся на достигнутых результатах», – говорит руководитель по развитию корпоративного бизнеса компании «Мегафон» в Челябинске Артур Нурмухометов.

Нынешний год стал рекордным по количеству команд – на поле футбольного манежа «Урал» вышли 12 сборных Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Кировской областей, Пермского края, Республик Коми и Удмуртия. Но путёвку в Сочи на финальный этап получили спортсмены школ-интернатов – Очёрской (Пермский край) и Тужинской (Кировская область).

Новости турнира, информацию о командах, фото – и видеоматериалы можно найти на официальном сайте проекта football.megafon.ru.

Челябинск, Виктор Елисеев

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