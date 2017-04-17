Прокуратура подала в суд на водоканал Троицка за непригодную питьевую воду

Публикации за 17.04.17

Прокуратура Троицка через суд требует от водоканала обеспечить горожан пригодной питьевой водой.

Как сообщал ранее «Новый День», в конце марта Роспотребнадзор запретил жителям Троицка употреблять в пищу воду из городской системы водоснабжения после того, как в ней был многократно превышен уровень содержания марганца.

Троицкая городская администрация разработала план превентивных мер, которые направлены на повышение качества воды, также был организован подвоз нормальной питьевой воды к социально-значимым объектам и в жилые кварталы для населения. Разрешили употреблять воду в питьевых целях лишь 4 дня спустя.

По этому факту была проведена прокурорская проверка. «Как установила проверка, в составе питьевой воды из системы централизованного водоснабжения ООО «Троицкий Водоканал» присутствует марганец, концентрация которого превышает допустимые пределы. Данная вода считается непригодной для питья», – сообщили в прокуратуре Челябинской области.

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В связи с этим прокурор Троицка обратился в местный суд с требованием обеспечить подачу воды, которая бы отвечала нормам санитарного законодательства посредством проведения соответствующих технологических и технических мероприятий. Пока это заявление находится на рассмотрении суда.

Челябинск, Олег Кирьянов

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