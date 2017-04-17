Бывший ректор УралГУФК, обвиняемый во взятках, вышел на свободу

Публикации за 17.04.17

Бывший ректор УралГУФК Евгений Орехов, обвиняемый во взяточничестве, оказался на свободе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центральный районный суд Челябинска отказал следствию в удовлетворении ходатайства о продлении для обвиняемого меры пресечения в виде домашнего ареста. Также принято решение по другим фигурантам этого дела, обвиняемым в посредничестве при передаче взятки.

Напомним, бывший руководитель спортивного вуза обвиняется в получении 2-миллионной взятки от коммерческих организаций в качестве вознаграждения за обеспечение победы организаций в конкурсных процедурах на проведение для вуза различных работ и оказания ряда услуг.

Следователи просили суд еще на месяц продлить срок домашнего ареста для обвиняемых, поясняя это тем, что за данный срок будут получены результаты экспертиз, что позволит предъявить окончательную редакцию обвинительного заключения и провести ряд других следственных мероприятий.

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«Поскольку все обвиняемые не были ранее судимы, имеют постоянные места жительства и регистрации, являются семейными людьми, имеющими легальные постоянные источники дохода, характеризуются положительно, судом вынесено решение отказать в удовлетворении ходатайства следствия, – цитирует «Южноуральская панорама» консультанта районного суда Наталью Прохорову. – Евгений Орехов, его дочь Анастасия Орехова, Игорь Чариков и Валерий Поляк освобождены из-под домашнего ареста».

Челябинск, Виктор Елисеев

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