В Челябинске из-за аварии на сетях трамвай №19 изменил маршрут на три дня

Публикации за 17.04.17

В Челябинске временно изменили движение трамвая №19.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, в связи с аварийной ситуацией на питающих линиях закрывается движение трамваев от улицы Павелецкая до Коксохима с 15 часов 17 апреля до 6 часов 20 апреля.

Движение трамвайного маршрута №19 будет организовано до заводоуправления ЧМК.

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В администрации города попросили горожан учитывать изменения и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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