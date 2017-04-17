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Челябинск

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Публикации за 17.04.17

В Челябинске из-за аварии на сетях трамвай №19 изменил маршрут на три дня

В Челябинске из-за аварии на сетях трамвай №19 изменил маршрут на три дня

В Челябинске временно изменили движение трамвая №19.

Как сообщили РИА в пресс-службе мэрии, в связи с аварийной ситуацией на питающих линиях закрывается движение трамваев от улицы Павелецкая до Коксохима с 15 часов 17 апреля до 6 часов 20 апреля.

Движение трамвайного маршрута №19 будет организовано до заводоуправления ЧМК.

«Новый День – Челябинск» , и

В администрации города попросили горожан учитывать изменения и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.04.17

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