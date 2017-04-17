«Платон» не помог: южноуральские общественники озадачены качеством ремонта дорог на средства дальнобойщиков

Публикации за 17.04.17

Общественные контролеры оказались разочарованы качеством ремонта дорог на средства системы «Платон» в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта, общественники приняли участие в обследовании дорог Челябинска, отремонтированных в 2016 году. В рамках рейда активисты вместе с представителями власти осмотрели все объекты ремонтно-восстановительных работ, средства на которые были собраны с помощью системы «Платон».

«В мае прошлого года председатель правительства РФ подписал распоряжение о необходимости приведения в нормативное состояние автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. На эти цели 25 субъектам Российской Федерации были выделены значительные средства. Так, Челябинская область получила и освоила 400 миллионов рублей, отремонтировав более 1 тысячи километров самых проблемных дорог региона», – отметил руководитель региональной рабочей группы «Качество повседневной жизни» Антон Неверов. Об эффективности «освоения» средств говорит тот факт, что общественники не обнаружили дефектов только на трех объектах Челябинска: Свердловский проспект (улица Куйбышева – улица Островского), улица Бажова (улица Героев Танкограда – улица Октябрьская) и улица Дарвина (от улицы Блюхера до моста).

Самым распространенным нареканием стало шелушение дорожного покрытия. Также были обнаружены участки с невосстановленным покрытием проезжей части в местах забора образцов дорожного покрытия. На отрезках, где отсутствует ливневая канализация и отмечены факты застаивания воды, зафиксировано разрушение асфальта после прохождения одного сезона.

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«Мы увидели, что системные для Челябинска проблемы появляются на автодорогах меньше чем через год. Главная проблема наших дорог – колейность и разрушение покрытия проезжей части в местах устройства колодцев или рельс. Все нарушения были зафиксированы, представители власти уже составили акты обследований, которые будут переданы подрядчикам для устранения нареканий», – сообщил координатор проекта «Карта убитых дорог» в Челябинской области Алексей Бруй.

Челябинск, Виктор Елисеев

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