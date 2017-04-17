Запойный извращенец, напугавший школьницу из Кыштыма, получил двенадцать лет колонии

Публикации за 17.04.17

Кыштымец получил 12 лет колонии строгого режима за обнажение перед школьницей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Кыштымский городской суд признал местного жителя виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

В январе прошлого года южноуралец находился на территории городской школы №3. Возле учебного заведения он продемонстрировал ученице начальных классов свой половой орган и после этого убежал. Испуганная девочка в тот же день рассказала обо всем родителям. Те подали заявление в полицию.

Нашли эксгибициониста лишь через несколько месяцев. Осенью подозреваемого задержали в одной из квартир на улице Интернационала, где он жил со своей матерью.

Экспертиза признала кыштымца вменяемым. В суде он отказался признавать свою вину, пишет «Кыштымский рабочий». Извращенец заявил, что был в запое, а после того, как кончил пить, не мог пошевелиться. К тому же южноуралец уверял, что не знает, где находится школа №3, а это, по его убеждению, значит, что вменяемых ему действий он не совершал.

Однако кыштымцу напомнили, что в ходе предварительного следствия он не только написал явку с повинной, но и признался в содеянном.

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Суд приговорил извращенца к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с применением принудительной меры медицинского характера в виде амбулаторного наблюдения и лечения у врача-психиатра по месту отбывания наказания. Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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