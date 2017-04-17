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Челябинск

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Публикации за 17.04.17

Магнитогорец «заработал» более миллиона на поставках несуществующего груза

Магнитогорец «заработал» более миллиона на поставках несуществующего груза

Житель Магнитогорска «заработал» больше миллиона рублей на предоплате за несуществующий груз.

Как передает корреспондент РИА , южноуралец представлялся сотрудником одной из крупных компаний Магнитогорска, предварительно купив документы одного из ее реальных сотрудников. Таким образом, ему удалось обмануть одну из компаний, которой он пообещал поставку двух десятков тонн оцинкованной проволоки. Накануне Орджоникидзенский районный суд города признал его виновным в мошенничестве.

Это преступление было совершено еще в середине позапрошлого года, сообщает «31tv». Получив 50-процентную предоплату, мужчина позвонил руководителю фирмы-получателя от имени водителя и заявил, что товар уже в пути. Доставить его быстрее он якобы может, если поставщику будет перечислена вся стоимость груза. Получив таким образом более 1 миллиона рублей, злоумышленник распорядился ими по своему усмотрению.

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Уголовное дело в отношении мужчины было рассмотрено судом в особом порядке. Аферист полностью признал вину, раскаялся в содеянном и даже возместил причиненный его действиями ущерб. В итоге он был приговорен к 44 месяцам лишения свободы условно и штрафу в размере 200 тысяч рублей.

Челябинск, Олег Кирьянов

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