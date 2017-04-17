NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 17.04.17

В Чебаркуле на мужчину завели дело после угроз в адрес полицейского

В Чебаркуле на мужчину завели дело после угроз в адрес полицейского

Юноуральца обвиняют в угрозах в отношении участкового, прибывшего, чтобы помочь женщине.

Как передает корреспондент РИА , 16 апреля около 14:00 в дежурную часть полиции поступило заявление от жительницы Чебаркуля, сообщившей, что брат ее сожителя избил ее и угрожает женщине ножом.

К месту происшествия был направлен участковый. Находящийся в квартире мужчина, не стал подчиняться законным требованиям стража порядка и высказал в его адрес угрозы, размахивая при этом ножом, пишет газета «Южноуралец». Участковый скрутил дебошира и надел на него наручники.

«Новый День – Челябинск» , и

Теперь за угрозы сотруднику полиции в отношении мужчины открыто уголовное производство. К слову, он и ранее имел проблемы с законом – неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство и был осужден за кражу. В этот раз ему грозит наказание в виде пятилетнего срока лишения свободы.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 17.04.17

Магнитогорец «заработал» более миллиона на поставках несуществующего груза. / Запойный извращенец, напугавший школьницу из Кыштыма, получил двенадцать лет колонии. / «Платон» не помог: южноуральские общественники озадачены качеством ремонта дорог на средства дальнобойщиков.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter