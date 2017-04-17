В Чебаркуле на мужчину завели дело после угроз в адрес полицейского

Публикации за 17.04.17

Юноуральца обвиняют в угрозах в отношении участкового, прибывшего, чтобы помочь женщине.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 16 апреля около 14:00 в дежурную часть полиции поступило заявление от жительницы Чебаркуля, сообщившей, что брат ее сожителя избил ее и угрожает женщине ножом.

К месту происшествия был направлен участковый. Находящийся в квартире мужчина, не стал подчиняться законным требованиям стража порядка и высказал в его адрес угрозы, размахивая при этом ножом, пишет газета «Южноуралец». Участковый скрутил дебошира и надел на него наручники.

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Теперь за угрозы сотруднику полиции в отношении мужчины открыто уголовное производство. К слову, он и ранее имел проблемы с законом – неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство и был осужден за кражу. В этот раз ему грозит наказание в виде пятилетнего срока лишения свободы.

Челябинск, Олег Кирьянов

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