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Челябинск

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Публикации за 17.04.17

Оперный театр в Челябинске оцепили из-за подозрительной сумки

Оперный театр в Челябинске оцепили из-за подозрительной сумки

Челябинский оперный театр оказался в оцеплении силовиков из-за найденной здесь подозрительной сумки.

Как передает корреспондент РИА , к зданию театра съехались сотрудники местной полиции и спасательных служб.

Впрочем, оцепление продолжалось довольно недолго. «Была найдена подозрительная сумка, что и вызвало переполох, – цитирует «Комсомольская правда» представителя полиции. – Позднее при осмотре специалисты не нашли в ней ничего опасного – только инструменты. Скорее всего, сумку забыл кто-то из рабочих».

«Новый День – Челябинск» , и

На данный момент проход к театру снова открыт. Стоит напомнить, что в связи с недавними терактами в Петербурге в полиции просят сотрудников всех государственных и общественных учреждений проявлять повышенную бдительность.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 17.04.17

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