Вывоз мусора в Челябинске подорожает

Публикации за 17.04.17

Челябинцам придется больше платить за вывоз мусора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске в скором времени будет повышен тариф за вывоз твердых бытовых отходов. Об этом сегодня рассказал мэр города Евгений Тефтелев.

Это сопряжено с отдаленностью полигонов ТБО, на которые в будущем будет осуществляться вывоз мусора после закрытия старой городской свалки, чего ждут очень давно.

Стоит отметить, что сегодня, 17 апреля, власти Челябинска намерены подписать договор на выполнение соответствующих изыскательских работ по разработке проекта рекультивации челябинской городской свалки – конкурс на проведение этих работ уже выиграла компания «ДонПроект» из Ростова-на-Дону. Кроме того, для реализации проекта уже выделено финансирование в размере 30 миллиона рублей, из которых 21 миллион получит донская проектная организация.

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После окончания проектных работ, примерно через год, пройдет еще одна конкурсная процедура – на проект рекультивации свалки стоимостью около 70 миллионов рублей.

Челябинск, Олег Кирьянов

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