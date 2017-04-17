Чиновники и арендатор не могут договориться о дальнейшей судьбе миасского полигона ТБО

Публикации за 17.04.17

В Миассе назревает скандал вокруг закрытия городской свалки: арендатор заявляет о нехватке места для утилизации отходов, чиновники грозятся лишить подрядчика лицензии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», спор о загруженности Васильевской свалки разгорелся после официального обращения ООО «Эко-Сервис», занимающейся складированием ТБО на муниципальном полигоне.

На прошлой неделе около полусотни миасских предпринимателей получили уведомления о невозможности вывоза отходов на городскую свалку по независимым от арендатора причинам. Скан документа горожане опубликовали в соцсетях.

По данным руководства «Эко-Сервиса», эксплуатируемый под нужды полигона участок исчерпал свой лимит, при этом соседняя территория площадью 4,3 гектара, также находящаяся в муниципальной собственности, не может быть использована из-за растущих там деревьев.

Авторы обращения отмечают, что неоднократно доводили до сведения администрации Миасса информацию о загруженности городской свалки, однако ответа по данной проблеме так и не добились. Более того, чиновники отказались выдавать предприятию порубочные билеты для подготовки новой площадки для захоронения отходов.

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Между тем, на прошедшем сегодня аппаратном совещании в мэрии озвучили свое видение «мусорного» вопроса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе городской администрации, проведенное обследование городского полигона ТБО показало, что участок для складирования отходов находится в удовлетворительном состоянии, не переполнен и может использоваться ближайшие три года, до полного закрытия городской свалки в 2020 году. В ходе выступления директор МКУ «Управление экологии и природопользования» Петр Брусянин отметил, что, на полигоне также имеется свободная площадка длиной 250 метров и шириной 60-70 метров, позволяющая складировать «хвосты» мусора после их сортировки.

В случае отказа «Эко-Сервиса» от размещения отходов администрация вправе в одностороннем порядке расторгнуть с компанией договор аренды. Это, в свою очередь, повлечет за собой приостановление действия выданной подрядчику лицензии, добавил чиновник. Если «Эко-Сервис» установит ограничения для въезда транспорта на территорию полигона, власти пообещали привлечь к спору антимонопольщиков, обвинив арендатора в нарушении закона «О защите конкуренции» и злоупотреблении доминирующим положением на рынке.

Челябинск, Юлия Димова

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