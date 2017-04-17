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Челябинск

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Публикации за 17.04.17

В Челябинске автосалон продал женщине разбитую машину под видом новой

В Челябинске автосалон продал женщине разбитую машину под видом новой

Челябинский автодилер продал местной жительнице разбитый автомобиль под видом нового.

Как передает корреспондент РИА , жительница Челябинска купила в одном из автосалонов автомобиль марки Opel за 955 тысяч рублей. Однако, позднее оказалось, что этим автомобилем уже кто-то пользовался, на кузове обнаружились трещины и сколы, а пробег транспорта составил 631 километр. обманутая автолюбительница подала в суд.

Экспертиза только подтвердила опасения челябинки – иномарка оказалась подержанной, вот только работники автосалона выдали ее за новую, сообщает «31tv». При этом, на все жалобы клиентки дилер ответил молчанием.

«Новый День – Челябинск» , и

В суде возмущенная горожанка потребовала в общей сложности более полутора миллионов рублей в качестве возмещения расходов на оценщика, неустоек, компенсации морального вреда и прочего. Более того, женщина пыталась добиться снижения стоимость купленного автомобиля до 771 тысячи рублей. Суд частично удовлетворил ее требования и постановил взыскать с автодилера в общей сложности 350 тысяч рублей.

Челябинск, Олег Кирьянов

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