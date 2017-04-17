В Челябинске автосалон продал женщине разбитую машину под видом новой

Публикации за 17.04.17

Челябинский автодилер продал местной жительнице разбитый автомобиль под видом нового.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жительница Челябинска купила в одном из автосалонов автомобиль марки Opel за 955 тысяч рублей. Однако, позднее оказалось, что этим автомобилем уже кто-то пользовался, на кузове обнаружились трещины и сколы, а пробег транспорта составил 631 километр. обманутая автолюбительница подала в суд.

Экспертиза только подтвердила опасения челябинки – иномарка оказалась подержанной, вот только работники автосалона выдали ее за новую, сообщает «31tv». При этом, на все жалобы клиентки дилер ответил молчанием.

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В суде возмущенная горожанка потребовала в общей сложности более полутора миллионов рублей в качестве возмещения расходов на оценщика, неустоек, компенсации морального вреда и прочего. Более того, женщина пыталась добиться снижения стоимость купленного автомобиля до 771 тысячи рублей. Суд частично удовлетворил ее требования и постановил взыскать с автодилера в общей сложности 350 тысяч рублей.

Челябинск, Олег Кирьянов

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