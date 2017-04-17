На Южном Урале грузовой поезд насмерть сбил женщину

Публикации за 17.04.17

Жительница Челябинской области погибла под колесами товарняка.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте, ЧП произошло в минувшее воскресенье около 16 часов на 1919 километре перегона Ай-Тундуш Южно-Уральской железной дороги. По предварительным данным, 55-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянении переходила пути перед приближающимся поездом. Увидев пешехода на рельсах, машинист товарняка подал звуковой сигнал, после чего применил экстренное торможение. Однако из-за небольшого расстояния и высокой скорости железнодорожного состава избежать столкновения не удалось.

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От полученных травм женщина скончалась до приезда медиков.

По факту случившегося организована доследственная проверка. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства гибели местной жительницы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Челябинск, Юлия Димова

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