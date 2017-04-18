За сутки площадь лесных пожаров в Челябинской области выросла на треть

Публикации за 18.04.17

За сутки площадь пожаров в южноуральских лесах увеличилась на треть, из количество – вдвое.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного правительства, за минувшие сутки в регионе ликвидировали три лесных пожара на площади 7,25 гектара.

Возгорания произошли на территориях Октябрьского (0,75 гектара), Увельского (4 гектара) и Шершневского (2,5 гектара) лесничеств. На тушении были задействованы 23 человека и 9 единиц техники.

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По состоянию на утро 18 апреля 2017 года на территории зеленого фонда Челябинской области с начала пожароопасного сезона (фактически – за неделю) ликвидированы 9 пожаров на площади 30,12 гектара. Возгорания произошли на территориях Красноармейского (2), Октябрьского (1), Увельского (1), Чебаркульского (1) и Шершневского (4) лесничеств.

Всего на тушении лесных пожаров были задействованы 62 человека и 24 единицы техники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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