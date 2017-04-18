NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 18.04.17

За сутки площадь лесных пожаров в Челябинской области выросла на треть

За сутки площадь лесных пожаров в Челябинской области выросла на треть

За сутки площадь пожаров в южноуральских лесах увеличилась на треть, из количество – вдвое.

Как сообщили РИА в пресс-службе областного правительства, за минувшие сутки в регионе ликвидировали три лесных пожара на площади 7,25 гектара.

Возгорания произошли на территориях Октябрьского (0,75 гектара), Увельского (4 гектара) и Шершневского (2,5 гектара) лесничеств. На тушении были задействованы 23 человека и 9 единиц техники.

«Новый День – Челябинск» , и

По состоянию на утро 18 апреля 2017 года на территории зеленого фонда Челябинской области с начала пожароопасного сезона (фактически – за неделю) ликвидированы 9 пожаров на площади 30,12 гектара. Возгорания произошли на территориях Красноармейского (2), Октябрьского (1), Увельского (1), Чебаркульского (1) и Шершневского (4) лесничеств.

Всего на тушении лесных пожаров были задействованы 62 человека и 24 единицы техники.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.04.17

18 апреля ожидаются следующие события – Челябинск. / На Южном Урале грузовой поезд насмерть сбил женщину. / В Челябинске автосалон продал женщине разбитую машину под видом новой.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter