В Кыштыме строители-газовики откопали снаряд

Публикации за 18.04.17

Кыштымские строители наткнулись на снаряд при прокладке газопровода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщение об опасной находке поступило в дежурную часть полиции вчера, 17 апреля.

Цилиндрический предмет со следами коррозии, похожий на снаряд, был обнаружен возле дома №7 на улице Дальней в районе Дальней Дачи при проведении земляных работ, пишет «Кыштымский рабочий». В это время строители тянули здесь газопровод к новостройкам.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

На место прибыли оперативные службы города, а также саперы из Челябинска. Зону обнаружения боеприпаса оцепили. Операция заняла около трех часов. Снаряд оказался не опасным, но все же был отправлен на утилизацию.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.04.17

За сутки площадь лесных пожаров в Челябинской области выросла на треть. / 18 апреля ожидаются следующие события – Челябинск. / На Южном Урале грузовой поезд насмерть сбил женщину. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»