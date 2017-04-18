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Челябинск

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Публикации за 18.04.17

В Кыштыме строители-газовики откопали снаряд

В Кыштыме строители-газовики откопали снаряд

Кыштымские строители наткнулись на снаряд при прокладке газопровода.

Как передает корреспондент РИА , сообщение об опасной находке поступило в дежурную часть полиции вчера, 17 апреля.

Цилиндрический предмет со следами коррозии, похожий на снаряд, был обнаружен возле дома №7 на улице Дальней в районе Дальней Дачи при проведении земляных работ, пишет «Кыштымский рабочий». В это время строители тянули здесь газопровод к новостройкам.

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На место прибыли оперативные службы города, а также саперы из Челябинска. Зону обнаружения боеприпаса оцепили. Операция заняла около трех часов. Снаряд оказался не опасным, но все же был отправлен на утилизацию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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