Магнитогорский гостехуниверситет стал опорным вузом. Заплатит за это бюджет региона

Публикации за 18.04.17

Магнитогорский гостехуниверситет вошел в число опорных вузов с дополнительным финансированием из региональных бюджетов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки России, Магнитогорский государственный технический университет имени Носова вошел в число 22 победителей второй волны конкурса региональных опорных вузов.

Правда, серьезного дополнительного финансирования со стороны Москвы, на которое так рассчитывали власти Южного Урала, МГТУ не получит. «По итогам конкурса были отобраны две группы вузов: восемь университетов-победителей с выделением федерального финансирования на реализацию программы развития, а также 14 университетов-победителей, чьи программы развития будут финансово поддержаны регионом с учетом методической помощи и консалтинга за счет средств министерства образования и науки», – отметили в федеральном ведомстве. Магнитогорцы вошли именно во вторую группу.

«Перед каждым отобранным вузом ставятся амбициозные задачи стать настоящей опорой региону, обеспечивая его необходимым кадрами и развивая его образовательный и научный потенциал», – напутствовала победителей министр образования и науки России Ольга Васильева.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Напомним, программа формирования региональных опорных вузов стартовала в 2016 году. Тогда было отобрано 11 университетов, получивших дополнительное финансирование из федерального бюджета. Из южноуральских вузов во второй волне конкурса, помимо МГТУ, намеревались принять также Челябинский госуниверситет и Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет (экс-ЧГПУ), однако они не получили от южноуральского главы региона сопроводительных писем, что сделало такое участие невозможным.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.04.17

В Кыштыме строители-газовики откопали снаряд. / За сутки площадь лесных пожаров в Челябинской области выросла на треть. / 18 апреля ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»