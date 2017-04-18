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Челябинск

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Публикации за 18.04.17

Две челябинки пострадали в ДТП с участием маршруток

Две челябинки пострадали в ДТП с участием маршруток

Из-за халатности водителей маршруток две челябинки оказались в больнице.

Как сообщили РИА в отделе пропаганды ГИБДД, первое ДТП произошло вчера в 10:20 в Калининском районе Челябинска на улице Каслинская. Женщина-водитель маршрутного микроавтобуса «Форд», не выбрала безопасную дистанцию и врезалась в ехавший впереди автомобиль «Хонда СРВ».

В результате аварии пассажир маршрутного автобуса, 19-летняя девушка, получила телесные повреждения, ей назначено амбулаторное лечение.

Куда более серьезное происшествие случилось в 11:30 минут в Курчатовском районе города на улице Бейвеля. Водитель автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту №17, резко начал движение, из-за чего 79-летняя пассажирка упала. С многочисленными травмами пенсионерка была доставлена в больницу.

«Новый День – Челябинск» , и

По факту обоих дорожно-транспортных происшествий проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.04.17

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