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Челябинск

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Публикации за 18.04.17

В центре Челябинска вспыхнула легковушка

В центре Челябинска вспыхнула легковушка

В центре Челябинска на глазах у горожан сгорела легковушка.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел около 12:00 недалеко от дома №2 по улице Калинина.

Новый День: В центре Челябинска вспыхнула легковушка

Владелец машины «Лада Калина» был занят ее ремонтом, когда из автомобиля повалил густой дым. Мужчина бросился за огнетушителем, но, по всей видимости, в устройстве осталось слишком мало вещества, и самостоятельно с возгоранием челябинец справиться не смог.

Новый День: В центре Челябинска вспыхнула легковушка

«Новый День – Челябинск» , и

Пришлось вызывать пожарных. К месту ЧП прибыла машина огнеборцев. Пожарные справились достаточно быстро, однако автомобиль серьезно пострадал: выгорел салон, обгорела левая дверь, поврежден моторный отсек. Восстановить машину будет очень сложно, если вообще возможно.

Новый День: В центре Челябинска вспыхнула легковушка

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.04.17

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