С начала сезона больше двадцати южноуральцев пострадали от нападения клещей

Публикации за 18.04.17

За неделю число южноуральцев, подвергшихся нападению клещей, выросло в 8 раз.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве здравоохранения Челябинской области, в 2017 году клещи «проснулись» чуть позже обычного: в предыдущие годы их активность начиналась в середине марта, в этот же раз первые обращения по поводу укусов появились лишь в апреле.

Но если в первую неделю апреля было зарегистрировано лишь 3 случая укусов, то к середине месяца уже зарегистрировано 24 обращения. При этом в 7 случаях нападению подверглись дети.

Пик активности клещей традиционно прогнозируется на май, когда теплая погода и большое количество выходных дней способствуют выездам на природу. «Вся территория Челябинской области – эндемичная по клещевым инфекциям, – подчеркивает начальник отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Раиса Косарева. – Это означает, что у нас обращаемость по поводу укусов клещами выше, чем в среднем в других территориях. И анализы подтверждают, что нередко эти клещи переносят заболевания. В прошлом году от укусов клещей пострадали 15 тысяч 882 жителя области, около половины из них принесли в лаборатории клещей для исследования, и это самая правильная тактика, которая позволяет определиться с дальнейшими мерами».

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Именно такое исследование позволяет врачам в случае необходимости своевременно назначить правильное лечение, так как клещевые инфекции имеют разную природу и требуют разного подхода к выбору терапии. В региональном минздраве напомнили, что в прошлом году 84 южноуральца заболели клещевым боррелиозом, 94 – клещевым энцефалитом, трое из них скончались.

Челябинск, Виктор Елисеев

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