Копейские пенсионеры взволнованы из-за невыплаты пенсий

Публикации за 18.04.17

Копейские пенсионеры не получили пенсию к привычной дате.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пожилые копейчане, привыкшие получать пенсию 17 числа каждого месяца, на сей раз так и не дождались денег, что заставило их обратиться в СМИ.

Как оказалось, никаких изменений в сроках выплаты пенсий в городе нет. Зато они появились в Карабаше, Трехгорном, Верхнем Уфалее, Кыштыме, Пласте, Усть-Катаве, в Каслинском, Катав-Ивановском, Карталинском, Верхнеуральском, Елкульском, Кизильском, Нагайбакском, Нязепетровском, Сосновском, Уйском, Октябрьском, Увельском, Чесменском, Кунашакском и других районах области.

Что же касается жителей Копейска, то они, как и прежде, будут получать свою пенсию не позднее 20 числа каждого календарного месяца.

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Между тем, утром 18 апреля в отделении Сбербанка на улице Сутягина собралась толпа бабушек-пенсионерок, пишет «Копейский рабочий». Операционисты банка объяснили им, что те, кто обычно получал пенсию 17 и 18 апреля, получат ее сегодня во второй половине дня.

Челябинск, Олег Кирьянов

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