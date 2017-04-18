В Миассе пенсионерка едва не замерзла на собственном балконе

Публикации за 18.04.17

В Миассе пожилая женщина чуть было не замерзла, оставшись заблокированной на балконе своей квартиры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувший понедельник утром пенсионерка из Миасса вышла на балкон четвертого этажа, но вернуться обратно не смогла: шпингалет двери случайно соскочил с ограничителя, заблокировав ее.

Пожилая женщина звала прохожих на помощь, в итоге кто-то из граждан отозвался и вызвал спасателей. Примечательно, что погода в этом время стояла довольно холодная – 1 градус ниже нуля.

Прибывшие к месту происшествия спасатели воспользовались приставной лестницей и поднялись к пострадавшей на балкон. Позднее с помощью специального оборудования спасатели вскрыли балконную дверь, тем самым, открыв женщине путь в теплое жилье. Медицинская помощь горожанке не потребовалась.

Челябинск, Олег Кирьянов

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