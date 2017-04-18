Торговые павильоны в Челябинске затопило нечистотами

Публикации за 18.04.17

Тающие горы снега заливают торговые павильоны Челябинска нечистотами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинские предприниматели последнее временя буквально утопают в грязи и нечистотах – снег на расположенном рядом с торговыми базами полигоне начал сходить, в результате вода оттуда топит боксы, а вместе с водой в торговые павильоны попадают мусор, грязь и даже трупы животных.

«Вот вся эта грязь с водой каждое утро, каждый вечер, постоянно. Зимой город сбрасывает рядом снег, потом все это начинает таять, и вся грязь сразу же идет сюда», – цитирует «цитирует «31tv» работника одной из торговых баз. Каждый год территория предприятий превращается в зловонную Венецию с горами плавающего мусора. По словам директора, влага уже стала причиной того, что в стенах появляются трещины.

«Через нас каждый год проходят настоящие водопады с реагентами и химикатами, мусором и трупами животных, которые вывозятся с дорог города, люди попросту не могут пройти. Хотелось бы, чтобы нас услышали, но сегодня на нас не реагируют, мы только пишем и пишем жалобы», – рассказывает руководитель одной из расположенных здесь компаний.

Причина неприятностей кроется в полигоне для снега, который обустроен на соседней улице. За зимний период сюда свозятся тысячи тонн снега со всего Челябинска. И как только, с приходом весны, все это начинает таять, вода тут же заполняет низины и подтапливает здания.

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Экологи, к слову, уже исследовали проблему и заявили, что в талом снеге с грязью с дорог содержится практически вся таблица Менделеева и, кроме всего прочего, это грозит критическими загрязнениями для реки Миасс.

На проблемы с полигоном для свалки снега предприниматели жалуются уже четвертый год. Обращались с жалобами в местную администрацию и даже приглашали с визитом, но все тщетно. Как рассказал один из бизнесменов, в минувшем году прокуратура постановила переместить свалку снега в другое место, на деле же, в этом сезоне снега сюда завезли еще больше.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 18.04.17

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