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Челябинск

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Публикации за 18.04.17

Мнимый капремонт: в суд передано дело челябинских бизнесменов, присвоивших пять миллионов рублей

Мнимый капремонт: в суд передано дело челябинских бизнесменов, присвоивших пять миллионов рублей

Челябинская строительная фирма вместо того, чтобы ремонтировать детский сад, просто присвоила предназначенные для этого средства.

Как сообщили РИА в прокуратуре Челябинской области, надзорное ведомство Калининского района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении коммерческого директора ООО»СтройКомплюс» и директора по строительству той же фирмы. Им предъявлено обвинение в совершении группой лиц по предварительному сговору мошенничества в особо крупном размере.

По версии следствия, в период 2014-2015 г.г. руководители строительной компании похитили более 5 миллионов рублей, выделенных из областного бюджета в рамках реализации государственной программы «Капитальное строительство объектов Челябинской области в 2014-2016».Вызвавшись реконструировать детский сад №6, расположенный в Каслях, они составили акты фактически не выполненных работ, а полученные деньги вывели с расчетных счетов, принадлежащих обществу.

«Новый День – Челябинск» , и

На имущество коммерческого директора организации – автомашину «Ягуар» и три квартиры, общей стоимостью 30 миллионов рублей, наложен арест.

Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения по существу в Калининский районный суд Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.04.17

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