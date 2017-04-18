Мнимый капремонт: в суд передано дело челябинских бизнесменов, присвоивших пять миллионов рублей

Публикации за 18.04.17

Челябинская строительная фирма вместо того, чтобы ремонтировать детский сад, просто присвоила предназначенные для этого средства.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, надзорное ведомство Калининского района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении коммерческого директора ООО»СтройКомплюс» и директора по строительству той же фирмы. Им предъявлено обвинение в совершении группой лиц по предварительному сговору мошенничества в особо крупном размере.

По версии следствия, в период 2014-2015 г.г. руководители строительной компании похитили более 5 миллионов рублей, выделенных из областного бюджета в рамках реализации государственной программы «Капитальное строительство объектов Челябинской области в 2014-2016».Вызвавшись реконструировать детский сад №6, расположенный в Каслях, они составили акты фактически не выполненных работ, а полученные деньги вывели с расчетных счетов, принадлежащих обществу.

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На имущество коммерческого директора организации – автомашину «Ягуар» и три квартиры, общей стоимостью 30 миллионов рублей, наложен арест.

Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения по существу в Калининский районный суд Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.04.17

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