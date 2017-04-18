В Челябинской области расследуют гибель 15-летнего подростка на приусадебном участке

Публикации за 18.04.17

В Пласте погиб 15-летний подросток.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, тело мальчика было обнаружено на приусадебном участке одного из частных домов в Пласте днем 15 апреля.

При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По данному факту доследственная проверка. По предварительным данным, причиной смерти 15-летнего южноуральца стало отравление газом, который он вдыхал вместе с двумя сверстниками из баллона для заправки зажигалок.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти умершего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.04.17

Мнимый капремонт: в суд передано дело челябинских бизнесменов, присвоивших пять миллионов рублей. / Торговые павильоны в Челябинске затопило нечистотами. / В Миассе пенсионерка едва не замерзла на собственном балконе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»