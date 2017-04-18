NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 18.04.17

В Челябинске уголовники похитили на улице молодого прохожего

В Челябинске уголовники похитили на улице молодого прохожего

В Челябинске два ранее судимых мужчины похитили с улицы парня.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, ради наживы в 5 тысяч рублей злоумышленники едва не забили молодого человека до смерти.

Разбойники отобрали у челябинца два мобильных телефона, причем, перед тем, как ограбить парня, его изначально похитили и избили. На данный момент злоумышленники задержаны, в их отношении открыто два уголовных производства.

Этот инцидент имел место еще в конце февраля текущего года возле одного из домов, расположенных на Краснопольском проспекте. По данным полиции, потерпевшим стал 22-летний местный житель, а нападение на него совершили ранее судимые граждане в возрасте 29 и 25 лет.

«Новый День – Челябинск» , и

Оба подозреваемых нигде не работают, кроме того, ранее они уже привлекались к уголовной ответственности. По данному факту продолжается следствие, мужчины помещены под стражу.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 18.04.17

В Челябинской области расследуют гибель 15-летнего подростка на приусадебном участке. / Мнимый капремонт: в суд передано дело челябинских бизнесменов, присвоивших пять миллионов рублей. / Торговые павильоны в Челябинске затопило нечистотами.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter