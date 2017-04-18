В Челябинске уголовники похитили на улице молодого прохожего

В Челябинске два ранее судимых мужчины похитили с улицы парня.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, ради наживы в 5 тысяч рублей злоумышленники едва не забили молодого человека до смерти.
Разбойники отобрали у челябинца два мобильных телефона, причем, перед тем, как ограбить парня, его изначально похитили и избили. На данный момент злоумышленники задержаны, в их отношении открыто два уголовных производства.
Этот инцидент имел место еще в конце февраля текущего года возле одного из домов, расположенных на Краснопольском проспекте. По данным полиции, потерпевшим стал 22-летний местный житель, а нападение на него совершили ранее судимые граждане в возрасте 29 и 25 лет.
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Оба подозреваемых нигде не работают, кроме того, ранее они уже привлекались к уголовной ответственности. По данному факту продолжается следствие, мужчины помещены под стражу.
Челябинск, Олег Кирьянов
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