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Челябинск

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Публикации за 18.04.17

Полиция Челябинска больше недели ищет пропавшего школьника

Полиция Челябинска больше недели ищет пропавшего школьника

В Челябинске ищут 13-летнего подростка.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники отдела полиции «Советский» управления МВД по Челябинску разыскивают без вести пропавшего 13-летнего Дмитрия Мальчикова.

Школьник вышел из дома по улице Короленко еще 6 апреля этого года, и по сей день ничего и его местонахождении неизвестно.

Приметы пропавшего мальчика: на вид 10-12 лет, рост 1 метр 50 сантиметров, телосложение худощавое, серые глаза, на лице веснушки.

В день исчезновения школьник был одет в спортивную ветровку синего цвета с капюшоном, синие джинсы с пятном от желтой краски спереди, черные кроссовки.

«Новый День – Челябинск» , и

Всех, кто может располагать какой-то информацией о местонахождении пропавшего несовершеннолетнего, стражи порядка просят обращаться по телефонам отдела полиции «Советский» 8-904-300-58-11, 267-76-99, 267-76-70 или по телефону дежурного «02».

Новый День: Полиция Челябинска больше недели ищет пропавшего школьника

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 18.04.17

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