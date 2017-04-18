Полиция Челябинска больше недели ищет пропавшего школьника

Публикации за 18.04.17

В Челябинске ищут 13-летнего подростка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники отдела полиции «Советский» управления МВД по Челябинску разыскивают без вести пропавшего 13-летнего Дмитрия Мальчикова.

Школьник вышел из дома по улице Короленко еще 6 апреля этого года, и по сей день ничего и его местонахождении неизвестно.

Приметы пропавшего мальчика: на вид 10-12 лет, рост 1 метр 50 сантиметров, телосложение худощавое, серые глаза, на лице веснушки.

В день исчезновения школьник был одет в спортивную ветровку синего цвета с капюшоном, синие джинсы с пятном от желтой краски спереди, черные кроссовки.

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Всех, кто может располагать какой-то информацией о местонахождении пропавшего несовершеннолетнего, стражи порядка просят обращаться по телефонам отдела полиции «Советский» 8-904-300-58-11, 267-76-99, 267-76-70 или по телефону дежурного «02».

Челябинск, Олег Кирьянов

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