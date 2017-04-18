Житель Челябинской области выиграл в лотерею более двух миллионов

Публикации за 18.04.17

Южноуралец выиграл с лотерею 2,3 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре ТД «Столото», кто-то из жителей Челябинской области станет 173-им по счету миллионером с начала текущего года благодаря крупному выигрышу в лотерею. Впрочем, имя счастливчика пока не известно.

В минувшие выходные один из жителей Южного Урала стал обладателем суперприза в государственной лотерее «Рапидо». По итогам розыгрыша 82 тысячи 117 тиража счастливчик выиграл 2 миллиона 290 тысяч 796 рублей. Счастливой стала комбинация цифр 11, 18, 6, 10, 2, 19, 7, 17+1.

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Примечательно, что в последнее временя для жителей Южного Урала крупные выигрыши в лотерею стали довольно частым явлением. Так, еще в начале этого года южноуралец выиграл в лотерею 6,8 миллиона рублей, а в августе прошлого года одному из жителей региона посчастливилось сорвать куш в размере 14 миллионов рублей.

Челябинск, Олег Кирьянов

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