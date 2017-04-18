В Челябинске возобновилось движение трамваев до Коксохима

Публикации за 18.04.17

В Челябинске трамваи 19-ого маршрута заработали в привычном режиме.

Как уже сообщал РИА «Новый День», накануне днем в связи с аварийной ситуацией на питающих линиях было закрыто движение трамваев от улицы Павелецкой до Коксохима. Электротранспорт временно курсировал лишь до заводоуправления ЧМК.

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По данным пресс-службы мэрии, энергетики МУП «ЧелябГЭТ» досрочно устранили аварию на сетях в Тракторозаводском районе. С 15 часов сегодняшнего дня трамвайное движение на данном участке полностью восстановлено.

Челябинск, Юлия Димова

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