В Челябинске возобновилось движение трамваев до Коксохима

В Челябинске трамваи 19-ого маршрута заработали в привычном режиме.
Как уже сообщал РИА «Новый День», накануне днем в связи с аварийной ситуацией на питающих линиях было закрыто движение трамваев от улицы Павелецкой до Коксохима. Электротранспорт временно курсировал лишь до заводоуправления ЧМК.
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По данным пресс-службы мэрии, энергетики МУП «ЧелябГЭТ» досрочно устранили аварию на сетях в Тракторозаводском районе. С 15 часов сегодняшнего дня трамвайное движение на данном участке полностью восстановлено.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 18.04.17
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