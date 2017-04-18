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Челябинск

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Публикации за 18.04.17

Заблудившаяся ондатра удивила жителей челябинского поселка

Заблудившаяся ондатра удивила жителей челябинского поселка

Заблудившаяся в челябинском микрорайоне «Залесье» ондатра удивила местных жителей.

Как передает корреспондент РИА , накануне жители микрорайона «Залесье» неожиданно для самих себя наткнулись на весьма неординарного гостя. По дорожкам жилых дворов, невзирая на их отдаленность от ближайшего водоема, металась ондатра. Челябинцы рассказали об этом в социальных сетях.

Люди сначала приняли ее за крысу и боялись приближаться, но позднее поняли, что их гостья – ондатра. Пока очевидцы пытались понять, как животное добралось до густонаселенного микрорайона, оно забилось в подвал возле окна и сидело там. Доставать ее из укрытия не стали, решили дать возможность выбраться самостоятельно.

«Она каким-то странным образом исчезла, – написала одна из жительниц коттеджного поселка. – Завтра проверю всех входы и выходы. Я наблюдала за ней весь день через балкон. Она потом даже мордочку начала ко мне поднимать и даже откликалась, а сначала сильно боялась. С виду довольно крупная и вполне здоровая. Как-то, наверное, сумела выбраться. Надеемся, найдет обратную дорогу к родному болоту».

«Новый День – Челябинск» , и

Женщина также рассказала, что совсем недавно возле жилых домов нередко встречали целое семейство косуль, но потом, вероятнее всего из-за масштабных строек, животные испугались и покинули эти места.

Челябинск, Олег Кирьянов

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