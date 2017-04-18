Заблудившаяся ондатра удивила жителей челябинского поселка

Публикации за 18.04.17

Заблудившаяся в челябинском микрорайоне «Залесье» ондатра удивила местных жителей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне жители микрорайона «Залесье» неожиданно для самих себя наткнулись на весьма неординарного гостя. По дорожкам жилых дворов, невзирая на их отдаленность от ближайшего водоема, металась ондатра. Челябинцы рассказали об этом в социальных сетях.

Люди сначала приняли ее за крысу и боялись приближаться, но позднее поняли, что их гостья – ондатра. Пока очевидцы пытались понять, как животное добралось до густонаселенного микрорайона, оно забилось в подвал возле окна и сидело там. Доставать ее из укрытия не стали, решили дать возможность выбраться самостоятельно.

«Она каким-то странным образом исчезла, – написала одна из жительниц коттеджного поселка. – Завтра проверю всех входы и выходы. Я наблюдала за ней весь день через балкон. Она потом даже мордочку начала ко мне поднимать и даже откликалась, а сначала сильно боялась. С виду довольно крупная и вполне здоровая. Как-то, наверное, сумела выбраться. Надеемся, найдет обратную дорогу к родному болоту».

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Женщина также рассказала, что совсем недавно возле жилых домов нередко встречали целое семейство косуль, но потом, вероятнее всего из-за масштабных строек, животные испугались и покинули эти места.

Челябинск, Олег Кирьянов

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