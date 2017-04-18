Банк потребовал от челябинца деньги за несуществующий кредит

Публикации за 18.04.17

Житель Челябинска отказался получать деньги, но все равно стал должником.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина уверяет, что банк повесил на него задолженность без его согласия.

Три года тому назад челябинец пытался взять кредит в одной из организаций. Как он уверяет, подписал заявление на предоставление займа, но потом отказался от него, так его не устроили условия. А спустя год оказалось, что он все же считается должником банка.

Кредитная организация без согласования с ним открыла на его имя счет и самостоятельно перевела на него 120 тысяч рублей. С этого же счета банк впоследствии и перечислял сам себе деньги, а клиент узнал о его существовании лишь после исчерпания лимита. На данный момент на него пытаются повесить 107 тысяч рублей долга, которых он, по его заверению, в глаза не видел.

Как выяснилось, ранее мужчина заполнял не заявление, а договор-оферту. То есть, он самостоятельно просил банк выдать ему кредит. В случае, если ссуда одобрена, по документам, кредитная организация обязана открыть счет и перевести на него соответствующую сумму денег.

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В банке уверяют, что раз изначально договор заключался в письменной форме, то и расторгнуть его можно также лишь на бумаге. Вот только ни номера личного счета, ни кредитной карты мужчине никто не выдавал, а о дополнительных условиях кредитного договора в банке просто умолчали.

Опытные юристы тем временем уверены, что у мужчины есть шансы выиграть это дело. Задача лишь в том, чтобы в суде доказать, что сотрудники банка недостаточно проинформировали его об условиях заключаемого договора.

Челябинск, Олег Кирьянов

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