Прокуратура: в Челябинской области три года подряд растет число суицидов среди подростков

Публикации за 18.04.17

В прокуратуре Челябинской области заявили о росте числа подростковых суицидов за последние 3 года.

Как сообщили РИА «Новый День» в надзорном ведомстве, в 2009-2013 годах количество совершенных несовершеннолетними суицидов в регионе снизилось более чем в два раза (с 271 до 121). Но с 2014 года наметилась тенденция к росту таких фактов.

В 2016 году подростками совершено 163 попытки суицида, что немногим больше, чем в 2015-м (158). А вот число самоубийств со смертельным исходом выросло почти вдвое: с 15 до 28.

В возрасте до 14 лет покончили жизнь самоубийством или пытались это сделать 31 подросток, в возрасте 14-15 лет – 60, в возрасте 16-17 лет – 72.

Основной причиной суицидального поведения являлись внутрисемейные конфликты на почве непонимания интересов подростка родителями, неуспеваемости в школе, употребления спиртных напитков, позднего возвращения домой. Также подростки принимали решение уйти из жизни по причинам несчастной любви, ссор со сверстниками, переживаний из-за смерти родственников, недостаточного материального обеспечения в семье. «Проблемы возникали в силу неумения строить межличностные отношения и наличия таких индивидуально-психологических особенностей, как импульсивность, повышенная ранимость, обидчивость», – отмечают в региональной прокуратуре.

По каждому случаю совершения суицидов, подростки и их законные представители направлялись к психологу для принятия мер, направленных на предотвращение подобного поведения.

Важной составляющей профилактики в регионе является детский телефон доверия, действующий на базе учреждений системы социальной защиты населения. В 2016 году на телефон доверия поступило 108 обращений по вопросам суицидального поведения (2015-м – 88).

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В прошлом году следственными органами возбуждено 2 уголовных дела по факту доведения до самоубийства. Так, прокуратура Тракторозаводского района Челябинска по итогам проверки обстоятельств совершения попытки суицида 13-летней учащейся школы направила материалы в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Установлено, что на почве систематического унижения человеческого достоинства, жестокого обращения в школе, девочка спрыгнула с крыши недостроенного здания, получив травмы головы и позвоночника.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.04.17

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