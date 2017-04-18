В Челябинске будут судить хозяек подпольного казино, работавшего «под крышей» начальника полиции

Публикации за 18.04.17

В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении владелиц игорного бизнеса, подкупивших полицейского.

Как уже сообщал «Новый День», в январе текущего года оперативники накрыли двухэтажное подпольное казино, спрятанное в частном доме Тракторозаводского района. В ходе осмотра изъято 64 игровых автомата. По подозрению в незаконной организации и проведении азартных игр задержаны три местные жительницы 29-ти и 30-ти лет. Челябинкам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела правоохранители совместно с сотрудниками ФСБ выявили факт получения взятки исполняющим обязанности начальника Тракторозаводского отдела УМВД по Челябинску.

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По версии следствия, с января по октябрь 2016 года полицейский, работавший тогда начальником районного отделения экономической безопасности и противодействия коррупции, через двух посредников получил 800 тысяч рублей от организаторов подпольного казино. За вознаграждение сотрудник МВД сообщал о готовящихся проверках полиции и прокуратуры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального следственного управления СК России, уголовное дело в отношении должностного лица выделено в отдельное производство, полицейскому предъявлено обвинение по пункту «в» части 5 статьи 190 УК РФ.

Материалы уголовного дела в отношении хозяек подпольного казино после утверждения обвинительного заключения переданы на рассмотрение в суд.

Челябинск, Юлия Димова

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