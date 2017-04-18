ММК нарастил объем производства в первом квартале 2017 года в годовом выражении

Публикации за 18.04.17

ММК нарастил объем производства и долю продукции высоких переделов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», общее производство стали в Группе ММК за 1 квартал 2017 года составило 3 миллиона 66 тысяч тонн (-2,9% к уровню 4 квартала 2016 года и +1,4% к уровню 1 квартала 2016 года).

Общая загрузка сталеплавильных мощностей основной площадки в Магнитогорске (с учетом графика текущих ремонтов) превысила 94%. Отгрузка товарной продукции в Группе ММК (за вычетом внутренних оборотов) составила 2 миллиона 723 тысячи тонн (-6,7% к 4 кварталу 2016 года или -2,3% к 1 кварталу 2016 года).

При этом производство продукции с высокой добавленной стоимостью составило 1 миллиона 313 тысяч тонн (-1,2% к предыдущему кварталу и +5,1% к 1 кварталу 2016 года). Доля такой продукции в общем объеме производства выросла до 48,2%.

Производство чугуна в 1 квартале 2017 года осталось на уровне прошлого квартала и составило 2 миллиона 372 тысячи тонн. Снижение к уровню 1 квартала 2016 года связано с завершением планового ремонта доменной печи №10 в январе-феврале 2017 года.

Производство стали за 1 квартал 2017 года снизилось к уровню 4 квартала 2016-го на 2,9% и составило 3 миллиона 66 тысяч тонн. Снижение связано с проведением длительных плановых ремонтов кислородного конвертера №3 и машины непрерывного литья заготовки и было частично компенсировано ростом загрузки электродуговых печей до 77% (65% в январе-марте 2016 года).

Отгрузка товарной металлопродукции за 1 квартал 2017 года составила 2 миллиона 675 тысяч тонн, снизившись на 5,8% к уровню последних трех месяцев 2016 года. В основном данное снижение было связано с реализацией ремонтной программы, сезонным замедлением экономической активности на внутреннем рынке и ожиданиями коррекции цен на сталь на фоне падающих котировок на коксующийся уголь.

Ослабление спроса на металлопрокат на внутреннем рынке было компенсировано за счет переориентации части отгрузки на экспортные рынки. В результате отгрузки в экспортном направлении выросли на 7,6%, а доля таких продаж в общем объеме реализации составила 28,6%.

Рост отгрузки сортового проката на 6,8% к уровню прошлого квартала, до 439 тысяч тонн, связан с выходом на средний уровень реализации после завершения плановых ремонтов на сортовых станах в 4 квартале 2016 года.

«По итогам 1 квартала 2017 года менеджмент компании отмечает наличие повышенных запасов металлопродукции на складах трейдеров, что совместно с ожиданиями снижения цены на сталь на внутреннем рынке будет оказывать давление на объемы реализации компании во 2 квартала 2017, – отмечают в пресс-службе холдинга. – Тем не менее, текущий спекулятивный рост цен на уголь (связанный с погодными факторами) будет оказывать локальную поддержку ценам на сталь».

Челябинск, Виктор Елисеев

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