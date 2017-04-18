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Челябинск

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Публикации за 18.04.17

Директор златоустовского колледжа за торговлю оценками отделался штрафом

Директор златоустовского колледжа за торговлю оценками отделался штрафом

В Челябинской области вынесен приговор директору колледжа, обвиняемому в мошенничестве.

Как уже сообщал , в ноябре 2016 года руководитель ПОУ «Златоустовский юридический колледж Ицыл» сдавал в субаренду помещения частной академии международного эколого-политологического университета и предлагал студентам этого заведения «помощь» в сдаче государственных экзаменов.

За гарантию положительного результата, не зависящего от уровня знаний, предприимчивый директор получил от нерадивых студентов не менее 88 тысяч рублей.

«Новый День – Челябинск» , и

Примечательно, что торговец оценками не являлся сотрудником учреждения, арендовавшего у колледжа кабинеты, и не мог повлиять на решение экзаменационной комиссии. Однако об этом мужчина предпочел умолчать, потратив деньги на свое усмотрение.

По данным пресс-службы Златоустовского городского суда, в ходе предварительного следствия обвиняемый в мошенничестве признал вину и в полном объеме возместил причиненный потерпевшим ущерб.

По ходатайству подсудимого уголовное дело рассмотрено в особом порядке. Суд назначил директору колледжа наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 18.04.17

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