Директор златоустовского колледжа за торговлю оценками отделался штрафом

Публикации за 18.04.17

В Челябинской области вынесен приговор директору колледжа, обвиняемому в мошенничестве.

Как уже сообщал «Новый День», в ноябре 2016 года руководитель ПОУ «Златоустовский юридический колледж Ицыл» сдавал в субаренду помещения частной академии международного эколого-политологического университета и предлагал студентам этого заведения «помощь» в сдаче государственных экзаменов.

За гарантию положительного результата, не зависящего от уровня знаний, предприимчивый директор получил от нерадивых студентов не менее 88 тысяч рублей.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Примечательно, что торговец оценками не являлся сотрудником учреждения, арендовавшего у колледжа кабинеты, и не мог повлиять на решение экзаменационной комиссии. Однако об этом мужчина предпочел умолчать, потратив деньги на свое усмотрение.

По данным пресс-службы Златоустовского городского суда, в ходе предварительного следствия обвиняемый в мошенничестве признал вину и в полном объеме возместил причиненный потерпевшим ущерб.

По ходатайству подсудимого уголовное дело рассмотрено в особом порядке. Суд назначил директору колледжа наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 18.04.17

В Челябинске будут судить хозяек подпольного казино, работавших «под крышей» начальника полиции. / Прокуратура: в Челябинской области три года подряд растет число суицидов среди подростков. / В поселке под Челябинском разгромили кладбище (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»