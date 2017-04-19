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Челябинск

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Публикации за 19.04.17

Общественным транспортом Челябинска будет рулить коммунальщик

Общественным транспортом Челябинска будет рулить коммунальщик

Муниципальное предприятие, призванное заменить «Челябавтотранс», возглавит Дмитрий Холод.

Как передает корреспондент РИА , мэрия Челябинска определились с кандидатурой директора ООО «Общественный городской транспорт» (ОГТ). Им станет депутат городской Думы Дмитрий Холод.

Напомним, ООО ОГТ учреждено муниципальным предприятием «Служба организации движения» и МУП «Служба благоустройства». На баланс общества перейдет имущество проходящего процедуру банкротства МУП «Челябинский автобусный транспорт», необходимое для организации пассажирских перевозок.

Следует отметить, что Дмитрий Холод не имеет опыта работы в транспортной сфере. Он окончил Курганское высшее военно-политическое авиационное училище. В 2013 году получил диплом MBA в Международном институте менеджмента ЛИНК». Возглавлял управляющую компанию «Созвездие». Да и в Челябинской городской Думе руководит комиссией по ЖКХ и благоустройству. С благоустройством связано и его работа по линии «Единой России».

Чем закончится для городского транспорта столь радикальная смена депутатом профиля своей деятельности, неизвестно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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