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Челябинск

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Публикации за 19.04.17

У силовиков появились вопросы не только к нынешнему мэру Миасса

У силовиков появились вопросы не только к нынешнему мэру Миасса

Правоохранительные органы заинтересовались деятельностью предыдущего руководства Миасса.

Как передает корреспондент РИА , силовиков, проводивших вчера, 18 апреля, обыски в мэрии Миасса, интересовали документы значительно более ранние, чем озвученный срок. Об этом сообщил координатор городского Комитета прямых действий Константин Недопекин.

Новый День: У силовиков появились вопросы не только к нынешнему мэру Миасса

Как оказалось, речь идет о Станиславе Третьякове.

Станислав Третьяков был утвержден в должности сити-менеджера Миасса в январе 2014 года, сменив на посту арестованного главу городской администрации Виктора Ардабьевского. Осенью 2015 года выдвинул свою кандидатуру на пост главы города и считался фаворитом в предвыборной борьбе. Однако, столкнувшись с бойком части депутатов городского собрания, отказался от участия в выборах. В итоге мэром Миасса был избран Геннадий Васьков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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