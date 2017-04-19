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Публикации за 19.04.17

В Кыштыме автомобилист разбил нос полицейскому

В Кыштыме автомобилист разбил нос полицейскому

Южноуралец может загреметь за решетку за разбитый нос полицейского.

Как передает корреспондент РИА , житель Кыштыма стал фигурантом уголовного дела. Мужчина обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.

Инцидент произошел полторы недели назад, ранним утром 8 апреля. Сотрудники ГИБДД остановили водителя, управлявшего автомобилем. Южноуралец не проявил особенной радости по поводу такой встречи и бросился наутек.

Когда мужчину догнали, пишет «Кыштымский рабочий», беглец ударил сотрудника ДПС головой в нос. 18 апреля по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 318 Уголовного кодекса РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Эксперты пришли к выводу, что нанесенный кыштымцем удар был опасным для жизни или здоровья полицейского. Теперь южноуральцу грозит до десяти лет тюрьмы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.04.17

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