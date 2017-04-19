В Кыштыме автомобилист разбил нос полицейскому

Публикации за 19.04.17

Южноуралец может загреметь за решетку за разбитый нос полицейского.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», житель Кыштыма стал фигурантом уголовного дела. Мужчина обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.

Инцидент произошел полторы недели назад, ранним утром 8 апреля. Сотрудники ГИБДД остановили водителя, управлявшего автомобилем. Южноуралец не проявил особенной радости по поводу такой встречи и бросился наутек.

Когда мужчину догнали, пишет «Кыштымский рабочий», беглец ударил сотрудника ДПС головой в нос. 18 апреля по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 318 Уголовного кодекса РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Эксперты пришли к выводу, что нанесенный кыштымцем удар был опасным для жизни или здоровья полицейского. Теперь южноуральцу грозит до десяти лет тюрьмы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.04.17

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