ЮУТПП: несмотря на декларируемую «политику партии», давление на бизнес усиливается

Публикации за 19.04.17

Бизнес-сообщество Южного Урала заявило об увеличении давления на предпринимателей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского филиала Финансового университета при правительстве России, основными проблемами малого и среднего бизнеса сегодня являются излишне жесткий контроль над предпринимателями, недостаточная прозрачность банковской кредитной политики и возросшая непрямая налоговая нагрузка. Об этом заявила председатель комитета по деловой культуре Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Виктория Ломовкина.

«Предпринимателей пытаются «законтролировать», – посетовала эксперт. – Наблюдается серьезное давление на бизнес во всех сферах. В обход указу президента растет налоговая нагрузка, не прямая, а в качестве дополнительных сборов. А если предприниматель не исполняет свои налоговые обязательства, подключается уголовная система. Сегодня полиция может прийти в любой момент и на какое-то время парализовать бизнес». Необходимо, выработать критерии эффективности работы контрольно-надзорных органов, уверена г-жа Ломовкина.

По словам специалиста, предприятия сегодня уязвимы, не защищены. Из-за тотального контроля за движением денежных средств и выкладывания некоторой финансовой информации в открытый доступ, возникает риск рейдерских захватов. Оставляют желать лучшего и взаимоотношения бизнеса с кредитно-банковской системой. «Очень трудно получить кредит малому или создающемуся бизнесу, – говорит Виктория Ломовкина. – Во-первых, из-за залоговой системы. Если бы у предпринимателя было, что оставлять в залог, он уж как-нибудь выкрутился бы, не обращался бы в банк. А раз уж он обратился, то ему нужно помочь. Во-вторых, банки сейчас излишне активно следуют 115-й федеральный закон – о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Они запрашивают любую информацию и при малейшем подозрении могут в любой момент заблокировать счета. А между тем, в этом законе очень расплывчатые формулировки. Например, предприниматель, который раньше торговал, решил заняться строительным бизнесом. И все – он уже подозревается в преступлении, так как занялся не типичной для него деятельностью».

Не выдерживая тотального контроля и всевозможных административных барьеров, маленькие компании в итоге уходят с рынка. «Если мы будем и дальше идти таким путем, экономика рухнет», – заявила представительница ЮУТПП. Чтобы экономика развивалась, а предприятия начали выходить «из тени», необходимо на деле, а не на словах ослабить давление на бизнес, заключила спикер.

Челябинск, Виктор Елисеев

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