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Челябинск

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Публикации за 19.04.17

Южноуральский депутат в суде ответит за обман вдовы ветерана Великой Отечественной

Южноуральский депутат в суде ответит за обман вдовы ветерана Великой Отечественной

Южноуральский депутат, обманувший вдову ветерана Великой Отечественной войны, предстанет перед судом.

Как сообщили РИА в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Совета Ларинского сельского поселения Уйского района Василия Выдрина, обвиняемого в совершении мошенничества.

По версии следствия, южноуралец в 2013 году, зная, что его дальней родственнице – супруге ветерана Великой Отечественной войны положена бюджетная субсидия на приобретение жилого помещения, уговорил женщину оформить на него доверенность на выполнение необходимых действий по приобретению жилья. Получив бюджетные средства, Выдрин купил по доверенности квартиру для пожилой женщины. После этого, по доверенности же он эту квартиру продал, а полученный от покупателя 1 миллион рублей присвоил.

В ходе расследования уголовного дела был наложен арест на имущество депутата – земельный участок и автомобиль.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.04.17

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