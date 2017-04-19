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Челябинск

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Публикации за 19.04.17

Садовые маршруты начнут работать в Челябинске на два дня раньше

Садовые маршруты начнут работать в Челябинске на два дня раньше

Садовые маршруты начнут работать в Челябинске 29 апреля.

Как сообщили РИА в пресс-службе Челябинской городской Думы, официально сезонные маршруты общественного транспорта запускаются с 1 мая.

Но в этом году «сезонники» фактически примут первых пассажиров 29 апреля, поскольку этот день выпадает на субботу, и горожане обязательно отправятся на свои земельные участки. Перевозчики учли это и пошли навстречу челябинцам, дав им возможность открыть садовый сезон на пару дней раньше.

В 2017-м, как и в прошлом году, будут действовать 11 муниципальных и 8 пригородных садовых маршрутов. Практика показала, что этого количества вполне достаточно для города.

Традиционно право проезда по льготному тарифу распространяется на муниципальные сезонные маршруты и предоставляет пассажирам соответствующих категорий 50-процентную скидку при покупке билета.

Челябинск, Виктор Елисеев

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