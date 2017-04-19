За десять дней полиция изъяла в Челябинской области контрафактную продукцию на 20 миллионов рублей

Публикации за 19.04.17

Южноуральские полицейские подсчитали улов 10-дневной операции по пресечению оборота контрафакта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в течение десяти дней полицейские проверили деятельность более 2 тысяч 800 организаций и предприятий, работающих в сфере оптовой и розничной продажи продовольственной, промышленной продукции, лекарственных средств и медицинских изделий.

Из незаконного оборота стражи порядка изъяли более 360 тысяч единиц нелегального товара на общую сумму порядка 20 миллионов рублей, в том числе свыше 73 тысяч емкостей с алкогольной продукцией. Кроме того, в торгово-развлекательных комплексах Челябинска полицейскими были обнаружены наручные часы, спортивная обувь, парфюмерная и табачная продукция с признаками контрафактности.

В отношении нарушителей было составлено 36 административных протоколов по факту незаконного использования средств индивидуализации товаров, а также нарушения авторских и смежных прав.

Помимо этого полицейскими было выявлено 28 преступлений, совершенных в сфере интеллектуальной собственности. Так, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области в промышленной зоне Советского района Челябинска обнаружили цех, в котором 5 граждан среднеазиатской республики нелегально производили туалетную бумагу с нанесением известного товарного знака. Полицейские изъяли 5 станков для производства и 247 тысяч единиц готовой продукции. Предварительный ущерб, нанесенный правообладателям, составил более 2,5 миллионов рублей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также оперативникам удалось пресечь в Челябинске деятельность группы местных жителей, продававших суррогатные и немаркированные спиртные напитки, используя для маркировки поддельные федеральные специальные марки. Еще один индивидуальный предприниматель был уличен в обмане потребителей, нелегально реализуя водку известной марки, причинив правообладателю ущерб на сумму более 250 тысяч рублей.

По всем выявленным фактам нарушения законодательства возбуждены уголовные дела.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.04.17

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