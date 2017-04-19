В РПЦ заявили о подготовке массового суицида одним из «космических» культов

Публикации за 19.04.17

В миссионерском отделе Челябинской митрополии обеспокоены возможным массовым самоубийством адептов деструктивного культа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской митрополии Русской православной церкви, епархиальные миссионеры получили новую тревожную информацию о деятельности деструктивного культа «Союз Мирового Братства», основанного турчанкой Бюлент Чорак.

Напомним, в начале нынешнего года миссионерский отдел Челябинской епархии заявил о появлении в Челябинске и Миассе групп последователей этого объединения, якобы ориентирующего своих адептов на совершение самоубийств. Теперь в РПЦ заявляют о подготовке массового суицида: «В настоящее время миссионерский отдел располагает информацией, которая может быть истолкована как подготовка к совершению акта массового самоубийства весной этого года».

К такому выводу миссионеры пришли, ознакомившись с распространяемым функционерами культа «сообщением из Космоса», в котором, в частности, говорится:

«Весной 2017-го единый Контракт наш завершается,

И с изменением Реальности вашей,

Новая жизнь в Мире Новом ждет вас».

В другом «космическом» документе сообщается, что «период подготовки помощи землянам закончился… Теперь очень важно, чтобы земляне приняли эту помощь». Там же констатируется, что «игра на вашем страхе смерти – недостойное занятие. Попытка отнять у вас инициативу – такая же дурно пахнущая идея… Вашим пространством не ограничивается понятие жизни».

Обеспокоенность миссионерского отдела обусловлена тем, что религиозно мотивированные массовые самоубийства – не такая уж и редкость среди деструктивных культов, отмечают в РПЦ. Так, в 1994 году 48 членов секты «Орден Врата Солнца» сожгли себя заживо. В 1995 году покончили с собой еще 16 представителей этого культа, включая 3 детей. В 1997 году совершили массовое самоубийство 39 членов культа «Небесные врата» («Врата Рая») Маршалла Эпплуайта. Не стоят особняком и республики бывшего СССР: осенью 1993 года секта «Белое Братство» пыталась организовать массовое самоубийство в Киеве, однако в дело вмешалась милиция.

«Исходя из сказанного, миссионерский отдел Челябинской епархии настаивает на проведении тщательного расследования деятельности «Союза Мирового Братства» и принятии срочных профилактических мер по недопущению возможного массового ухода из жизни последователей культа», – говорится в распространенном пресс-службой митрополии сообщении. Родственникам же южноуральцев, оказавшихся вовлеченными в объединение, миссионеры советуют быть исключительно внимательными к ним и немедленно реагировать на любые тревожные признаки.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.04.17

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