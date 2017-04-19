Ученые раскрыли тайну львов-людоедов: виноваты больные зубы

Публикации за 19.04.17

Ученые разрешили столетнюю загадку о причинах нападения львов людоедов на строителей железной дороги в Кении.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исследователи из Филдовского музея естественной истории в Чикаго и Университета Вандербильта выяснили, почему легендарные львы из Цаво охотились на людей.

Больше ста лет этот вопрос мучил многие поколения ученых. Напомним, в 1898 году во время строительства моста через реку Цаво – участка Угандийской железной дороги – два льва в течение долгого времени нападали на кенийских рабочих. Погибли более 130 человек. Страх на окружающих нагонял даже внешний вид хищников: хотя львы были самцами, у них не было грив. Сотни строителей покинули Цаво, работы пришлось на время остановить. Наконец, руководитель строительства Джон Паттерсон застрелил людоедов, а их шкуры и головы отдал в 1924 году в Филдовский музей естественной истории.

Исследователи долгое время бились над вопросом, почему львы в качестве своей пищи выбирали людей, а не других животных. Найти ответ ученым помог анализ биологического материала. Его результаты были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Оказывается, хищники страдали от серьезного заболевания зубов – воспаления корня у одного из клыков. Поэтому они не могли охотиться на живтоных. Ведь обычно львы используют силу своих челюстей, чтобы схватить и придушить жертву. Но зубная боль не позволяла им удержать сопротивляющуюся добычу. С пораженным сверхъестественным ужасом человеком справиться было намного проще.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.04.17

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