Южноуральский экс-омбудсмен не смог оспорить решение о своем аресте

Публикации за 19.04.17

Челябинский областной суд не принял аргументов защиты бывшего регионального уполномоченного по правам человека Алексея Севастьянова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», областной суд оставил в силе решение судья Курчатовского района Челябинска о 7-дневном аресте правозащитника Алексея Севастьянова. Об этом на странице юриста в Facebook сообщил юрист Артем Черняев.

Напомним, Алексей Севастьянов был задержан 13 апреля. Правозащитника препроводили в отдел полиции «Курчатовский» с парковки на улице Хариса Юсупова. В мэрии Челябинска настаивают, что автостоянка незаконна, однако г-н Севастьянов опровергает чиновников. «В Челябинске под видом борьбы с нелегальными парковками захватывают легальные», – заявляет юрист.

Конфликт между правозащитником и представителями муниципалитета и полиции произошел, когда последние пытались демонтировать ограждение парковки. Алексей Севастьянов заявил, что представляет интересы собственника автостоянки и попытался выяснить, на каком основании сносят забор, что является, по его мнению, нарушением прав его клиентов. Между тем, в КУиЗО города настаивают, что земельный участок, на котором организована стоянка, никому не принадлежит. Соответственно, и парковка находится здесь незаконно.

Правозащитника попросили предъявить паспорт, однако документа у него якобы не оказалось. После этого его отвезли в отдел полиции.

15 апреля судья Курчатовского района принял решение об административном аресте Алексея Севастьянова. В изоляторе временного содержания правозащитник должен провести 7 дней.

Защита г-на Севастьянова обжаловала это решение в Челябинской областном суде. Рассмотрение жалобы началось сегодня в 15:00. В удовлетворении апелляции адвокатам правозащитника отказали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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