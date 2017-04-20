NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 20.04.17

Южноуральский город возглавил топ-менеджер «тонущего» предприятия

Южноуральский город возглавил топ-менеджер «тонущего» предприятия

Мэром Бакала стал замдиректора Бакальского рудоуправления Андрей Зарочинцев.

Как сообщили РИА в пресс-службе администрации Бакальского городского поселения, расположенного в Саткинском районе, за топ-менеджера градообразующего предприятия проголосовали 12 из 14 депутатов местного совета.

До избрания мэром Александр Зарочинцев занимал пост заместителя директора по развитию ООО «Бакальское рудоуправление». Предприятие испытывает сложности с 2014 года, когда начала снижаться цена на его продукцию. Осенью прошлого года в ситуацию, сложившуюся в компании, вмешалось правительство Челябинской области. Однако решить проблемы предприятия до сих пор не удалось.

Напомним, кресло мэра Бакала освободилось в декабре 2016 года, когда действующий мэр Сергей Степанов был осужден на 3 года условно с лишением в течение трех лет права занимать должности муниципальной и государственной службы. Чиновник был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями: мэр требовал, чтобы подчиненные платили за него административные штрафы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.04.17

20 апреля ожидаются следующие события – Челябинск. / Самые крутые слухи недели: не надо нам помогать, нам и без вас плохо. / Южноуральский экс-омбудсмен не смог оспорить решение о своем аресте.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter