Южноуральский город возглавил топ-менеджер «тонущего» предприятия

Публикации за 20.04.17

Мэром Бакала стал замдиректора Бакальского рудоуправления Андрей Зарочинцев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Бакальского городского поселения, расположенного в Саткинском районе, за топ-менеджера градообразующего предприятия проголосовали 12 из 14 депутатов местного совета.

До избрания мэром Александр Зарочинцев занимал пост заместителя директора по развитию ООО «Бакальское рудоуправление». Предприятие испытывает сложности с 2014 года, когда начала снижаться цена на его продукцию. Осенью прошлого года в ситуацию, сложившуюся в компании, вмешалось правительство Челябинской области. Однако решить проблемы предприятия до сих пор не удалось.

Напомним, кресло мэра Бакала освободилось в декабре 2016 года, когда действующий мэр Сергей Степанов был осужден на 3 года условно с лишением в течение трех лет права занимать должности муниципальной и государственной службы. Чиновник был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями: мэр требовал, чтобы подчиненные платили за него административные штрафы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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